La cometa Nishimura visibile anche in Sardegna a occhio nudo.

La cometa C/2023 P1 Nishimura è visibile in questi giorni a occhio nudo anche in Sardegna. Tanti gli appassionati che hanno colto l’occasione all’albeggiare di oggi. Ma lo spettacolo si replicherà per diverse albe.

Come vedere C/2023 P1 Nishimura.

Attualmente la cometa si trova nella costellazione del Leone ed ha una magnitudine di 4,8: visibile a occhio nudo con la sua colorazione verde molto intensa e brillante, anche se si consiglia un binocolo per poterla apprezzare al meglio. Nishimura è visibile per alcune ore nel cielo pre-alba, cioè prima che sorga il sole, in questi giorni intorno alle 6:30 del mattino. Per individuarla, è necessario trovare un luogo lontano dalle luci della città e con una vista chiara dell’orizzonte, guardando verso est. Ottimi punti di osservazione le coste orientali e nord orientali della Sardegna. Il 17 settembre raggiungerà il perielio, punto della sua orbita più vicino al sole, – e alla terra – la sua luminosità continuerà ad aumentare fino ad allora, ma la vicinanza al sole la renderà difficile da osservare e lo consentirà solo per pochi secondi a occhio nudo. Entro metà ottobre, C/2023 P1 tornerà visibilità solo con potenti telescopi. Tra pochi mesi, a febbraio 2024, potremo osservare un’altra cometa molto luminosa, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Il nome in codice.

Il nome alla cometa C/2023 P1 Nishimura, come quello di tutte le comete, è un nome in codice

La lettera C indica un cometa non periodica. Le comete di questo tipo provengono dalla Nube di Oort e possono passare attraverso il sistema solare una sola volta nella loro vita, oppure impiegare da 200 anni a svariate migliaia di anni per orbitare attorno al Sole e ripresentarsi. 2023 indica l’anno della scoperta, P che è stata scoperta nella prima di agosto, 1 che è la prima cometa scoperta in questo periodo.

Nishimura è invece il cognome dell’astronomo giapponese che l’ha scoperta, Hideo Nishimura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui