Cuccioli di Chiuaua e Pomerania in vetrina, la polemica a Porto Cervo

Cuccioli esposti a Porto Cervo, chiesto l’intervento del consorzio Costa Smeralda.

Nel cuore dell’estate glamour di Porto Cervo, una polemica su cuccioli esposti in vetrina sta portando al centro dell’attenzione uno dei prestigiosi negozi della Promenade du Port.

Tra ristoranti e bar esclusivi, gallerie d’arte, gioiellerie e boutique d’alta moda, nella celebre Piazzetta è presente anche una boutique-pet shop che espone in vetrina cuccioli di Chiuaua e Pomerania in vendita, con tanto di luci riflesse sugli animali per metterne in risalto la bellezza.

Non sono mancate le segnalazioni, con tanto di video, da parte di diversi passanti che, avendo a cuore il tema, sempre più sentito, della tutela degli animali, si sono preoccupati per le condizioni dei cuccioli, a loro dire stressati e tristi.

Nonostante si presuma che il negozio in questione, che possiede altri due punti vendita a Milano e a Courmayeur, abbia le necessarie autorizzazioni e operi con tutti i crismi di legge e le cure necessarie, trattandosi di una pratica già vietata da molti anni in alcuni comuni, è stato chiesto al consorzio Costa Smeralda di intervenire per verificare che la vendita dei cuccioli stia avvenendo regolarmente e, come previsto dalla legge, senza sottoporre gli animali a situazioni di stress e sovraffollamento.

