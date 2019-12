Dopo La Maddalena sardine pronte alla mobilitazione a Olbia

Centinaia in piazza questo fine settimana.

Sono scesi a centinaia in piazza a La Maddalena questo weekend per la prima manifestazione delle Sardine in Sardegna insieme a Cagliari.

Partito da Bologna e Modena in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna gli eventi delle Sardine stanno portando in piazza migliaia di persone. Una manifestazione contro la deriva leghista e xenofoba, ma anche contro il populismo della politica odierna.

La Maddalena è stato un importante banco di prova per le Sardine in Sardegna che ora si sono mobilitate per organizzare anche altri appuntamenti in tutta la Sardegna. Ci sarà anche Olbia tra i prossimi appuntamenti con una manifestazione in programma tra il 12 e il 15 dicembre, in base anche alle condizioni meteo previste.

