La scoperta da parte della polizia penitenziaria di Nuchis.

Hanno tentato di introdurre droga nel carcere di Nuchis, ma grazie alla professionalità del personale di polizia penitenziaria che si occupa del controllo dei pacchi, sotto la guida del comandante di Reparto dirigente Mariaelena Mariotti, lo stupefacente – 60 grammi di hashish – è stato intercettato e sequestrato.

A darne notizia è il Sindacato regionale della Polizia penitenziaria. Il ritrovamento si inserisce in più ampio monitoraggio e attività di contrasto all’introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti avviata da anni dal comandante di reparto del reclusorio. La sostanza, già pronta a l’uso e ripartita in 33 dosi, avrebbe potuto minare l’ordine e la sicurezza della struttura, oltre a favorire le dinamiche criminali dei clan mafiosi presenti. Sono in corso ulteriori indagini.