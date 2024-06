La Remata dei mestieri a Olbia.

La grande sfida è arrivata. Domani, 15 giugno, alle 18:30, il fischio del giudice darà il via alla finale della Remata dei mestieri nello specchio di mare di via Escrivà a Olbia. Otto gli equipaggi che scenderanno in acqua su uno scenografico campo a tre corsie con due virate. In acqua i campioni in carica delle Forze dell’Ordine, l’Aspo, i commercialisti, Inps, i professori, gli psichiatri e le estetiste. Lo speaker Tommy Rossi sarà ancora una volta la voce della Remata dei mestieri.

La gara sarà su tre corsie con due virate su un percorso di 240 metri circa a bordo degli storici palischermi di legno da otto metri e mezzo e dieci rematori più un timoniere. Due le batterie da tre squadre, una a due: le teste di serie, Aspo, Forze dell’Ordine e Commercialisti, partiranno nella corsia centrale. Dopo l’emozionante e scenografica sfilata dei palischermi sulle note dell’Inno nazionale e di Dimonios, l’inno della Brigata Sassari, il fischio di partenza del giudice sancirà ufficialmente il via alla prima sfida a tre. Accederanno alla semifinale gli armi vincitori delle tre batterie più i tre migliori secondi tempi assoluti. Le sei squadre che avranno accesso alla semifinale gareggeranno, sempre su 240 metri con due virate. Le vincenti più il primo miglior secondo tempo comporranno la batteria della finale.

In palio il titolo di campioni della Remata dei mestieri con la consegna del trofeo challenger: un mezzo scafo in scala di una lancia a remi, applicato su un basamento di legno pregiato in teak nobilitato proveniente dalla coperta della nave scuola Amerigo Vespucci. Targhe al secondo e terzo arrivato. Mestolo di legno per l’ultimo equipaggio in classifica e per il secondo anno sarà assegnato il Premio Goliardia all’armo che meglio avrà rappresentato lo spirito sportivo e goliardico della remata. Nel corso della serata alla Lega navale, a partire dalle 20 e aperta a tutti, saranno consegnati anche i diplomi da timonieri agli allievi che durante l’inverno hanno frequentato il corso, concluso con il superamento della prova finale.

Dopo la gara premiazioni e festa nella sede della Lega navale in collaborazione con il bar-ristorante Idroscalo con la musica di Tore Nieddu. “La remata dei mestieri è un evento che appartiene alla città – commenta il presidente Tore Bassu – attraverso il quale la Lega navale contribuisce a far riabbracciare a Olbia il suo mare. E lo fa attraverso i professionisti della città, tutti appartenenti a mestieri diversi, accomunati dall’amore per il mare, per il remo e al piacere di fare squadra. Un appuntamento spettacolare da vedere ed emozionante da vivere”.

