Un altro furto nel centro di Olbia.

E’ emergenza furti ad Olbia, una piaga che sta assumendo proporzioni gigantesche date le segnalazioni continue di turisti e cittadini. Derubati dei propri effetti personali in auto e nelle loro attività. L’ennesima denuncia arriva da un uomo di Genova.

La famiglia, arrivata ad Olbia per trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ha subìto un furto dei loro bagagli all’interno dell’auto. La banda di ladri ha incassato più di duemila euro. “La mia storia ha dell’incredibile – racconta sconcertato l’uomo -. Appena sceso dall’aeroporto abbiamo preso un’auto a noleggio e ci siamo diretti al centro di Olbia per pranzare e poi proseguire per Santa Teresa. Abbiamo avuto così la brillante idea di lasciare la macchina nel parcheggio vicino alla ruota panoramica (di fronte al palazzo della Provincia ndr) con le valigie dentro e al ritorno abbiamo avuto la brutta sorpresa”.

I ladri hanno, dunque, stando a quanto racconta il turista, come è avvenuto nei precedenti casi, scassinato l’auto e portato via quello che c’era dentro i bagagli più due zaini. “Ci hanno rubato un Mac, la borsa con i documenti, una Louis Vuitton con le carte di credito e i documenti che mia figlia aveva lasciato in auto – spiega – e le uniche chiavi dell’appartamento di Genova, che al nostro ritorno abbiamo dovuto aprire con l’aiuto dei vigili del fuoco. Una cosa assurda, mai successa, nonostante io abbia viaggiato molto. Questo perché ad Olbia non ci sono telecamere. Questo l’ho scoperto denunciando, perché non sono riusciti a identificare i ladri. Non è possibile che non si pensi a sorvegliare una città, sto pensando di non venire più ad Olbia perché non mi sento sicuro. Questo è un danno al turismo”.

Ma questa storia ha anche un lieto fine. “Per fortuna una persona di Olbia, gentilissima dopo un mese – aggiunge l’uomo – ha trovato i documenti di mia figlia sul molo e mi ha contattato sui social spedendomi tutto a spese sue e chiedendomi scusa per l’accaduto. Una persona meravigliosa, che non finirò mai di ringraziare”,