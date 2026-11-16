Il nuovo pronto soccorso di Olbia è stato inaugurato.

Superare il ricorso ai medici a gettone, rafforzare gli organici e costruire un’organizzazione sanitaria capace di adattarsi alle esigenze di un territorio ad alta pressione turistica. È questa la sfida che accompagna il nuovo assetto del Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, inaugurato oggi alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. L’intervento segna un passaggio che va oltre l’ampliamento strutturale.

La riorganizzazione punta a integrare continuità assistenziale, emergenza-urgenza e medicina d’urgenza, con nuove tecnologie per il monitoraggio e la diagnostica dei pazienti. Ma durante la cerimonia la questione degli organici e delle condizioni di lavoro del personale sanitario è rimasta uno dei temi centrali. Todde ha rivendicato la scelta regionale di rinunciare ai medici gettonisti a partire dal luglio 2026, proprio alla vigilia di una stagione estiva che si annunciava particolarmente impegnativa per l’ospedale gallurese.

“Abbiamo fatto un atto di coraggio per aver detto no ai gettonisti, per fare in modo che si potessero aprire spazi reali, concreti e stabilizzazioni”, ha dichiarato la presidente, spiegando che l’obiettivo è arrivare a coprire i posti di lavoro con professionisti non provenienti dal sistema degli incarichi a gettone. La scelta, ha riconosciuto, comportava delle difficoltà in una fase in cui il Pronto Soccorso doveva affrontare un volume di accessi particolarmente elevato. Nell’ultima estate si sono infatti sfiorati i 300 pazienti al giorno, un carico che Todde ha ricondotto anche alla particolare natura di Olbia, diventata negli anni un centro di riferimento per un territorio la cui popolazione cresce sensibilmente nei mesi turistici. La presidente ha ricordato inoltre la possibilità di finanziare 1.500 figure professionali tra medici e infermieri, indicando nel rafforzamento delle risorse umane una delle condizioni necessarie per migliorare i servizi sanitari. Ha citato anche il lavoro svolto con la facoltà di Scienze infermieristiche per contribuire alla disponibilità di personale qualificato.

Nel suo intervento Todde ha insistito sulla necessità di non valutare il nuovo Pronto Soccorso soltanto in base agli spazi realizzati. La qualità dell’assistenza, ha spiegato, riguarda anche le condizioni in cui vengono accolti i pazienti e il lavoro di chi opera nella struttura. “I risultati si vedranno più avanti negli anni”, ha osservato, sottolineando che l’inaugurazione rappresenta l’avvio di un percorso e non il suo punto d’arrivo.

Un’organizzazione che collega tre momenti dell’assistenza

La trasformazione riguarda anche il modo in cui vengono gestiti i diversi livelli di assistenza. Il direttore sanitario Roberto Valsa ha illustrato il modello che mette in relazione tre ambiti: continuità assistenziale, Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza. La guardia medica e il servizio turistico trovano sede all’interno della struttura ospedaliera. I casi di minore gravità possono così essere gestiti attraverso la continuità assistenziale senza attraversare necessariamente il percorso ordinario del Pronto Soccorso. La riorganizzazione coinvolge anche l’Osservazione breve intensiva. I pazienti attualmente ricoverati nell’OBI saranno presi in carico dalla Medicina d’urgenza, consentendo ai professionisti del Pronto Soccorso di concentrarsi maggiormente sui nuovi accessi. Non si tratta soltanto di una diversa distribuzione delle competenze. La presenza dei servizi nello stesso contesto consente anche una maggiore tempestività nel caso in cui un paziente inizialmente classificato con un problema di minore gravità manifesti un peggioramento delle condizioni cliniche.

Sul fronte tecnologico, le postazioni dell’OBI sono dotate di un sistema centralizzato di monitoraggio dei parametri vitali, mentre la nuova shock room e la Tac nelle immediate vicinanze consentono di affrontare più rapidamente le situazioni di emergenza.

Irione anticipa il Pronto Soccorso 3.0

La prospettiva illustrata dal direttore generale Antonio Irione non si ferma però alla nuova configurazione. Il manager ha definito la struttura inaugurata come PS 2.0, anticipando già un ulteriore sviluppo, il PS 3.0, fondato sulla connettività e sulla digitalizzazione. Tra gli obiettivi immaginati c’è la possibilità di anticipare le procedure di accettazione già durante il trasporto in ambulanza, attraverso la scansione della carta d’identità del paziente e la trasmissione automatica dei dati al Pronto Soccorso. Un’evoluzione che punta a ridurre i tempi burocratici e a rendere più fluido il passaggio tra soccorso territoriale e ospedale. Il progetto è ancora una prospettiva, ma indica la direzione che la direzione aziendale intende seguire. Irione ha inoltre richiamato il tema della sicurezza degli operatori, considerandolo un elemento centrale nella riorganizzazione degli ambienti e delle modalità di lavoro.

La sfida, adesso, sarà verificare se l’integrazione dei servizi, il rafforzamento tecnologico e il progressivo superamento del ricorso ai gettonisti riusciranno a tradursi in tempi di attesa più contenuti e in una migliore qualità dell’assistenza. Un obiettivo che, come ha ricordato la stessa presidente, potrà essere valutato soltanto attraverso i risultati dei pros

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui