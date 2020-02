Intervenuti i Vigili del fuoco.

Intorno alle 5 e 30 di stamattina un incendio di un furgone si è sviluppato in via Cesaraccio La Maddalena.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra operativa 11A del distaccamento di la Maddalena. I Vigili hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’evento si provveduto all’estinzione delle fiamme. Sul posto presenti forze dell’ordine per ricostruire le cause dell’incendio che sono ancora in fase di accertamento.

