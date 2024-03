Va a fuoco la cucina, paura in una palazzina di Olbia

L’incendio è scoppiato al primo piano della palazzina a Olbia.

Questo pomeriggio è scoppiato un incendio in un appartamento di via Nicolò Piccinni. L’allarme è scattato alle ore 14, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Olbia, che si sono precipitati a spegnere le fiamme che sono divampate al primo piano della palazzina.

L’incidente, che ha scatenato il panico tra gli abitanti della zona, è stato prontamente gestito dalla squadra di soccorso, che ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre stanze dell’edificio. Grazie alla rapida risposta degli uomini del fuoco, non si sono registrati feriti, se non un grande spavento tra gli occupanti.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio ha avuto origine nella cucina dell’appartamento. Le cause esatte dell’evento sono attualmente al vaglio degli investigatori.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui