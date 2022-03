L’incidente questa sera a Golfo Aranci.

Incidente mortale poco dopo le 18 a Golfo Aranci, sulla strada provinciale 82, all’altezza di Cala Sassari. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada e una donna è rimasta uccisa.

Al momento non è ancora chiara dinamica: non è infatti esclusa l‘ipotesi che la donna sia stata colta da un malore alla guida causando così il terribile scontro. Al momento la strada è chiusa. Sul posto presenti i Vigili del fuoco e i carabinieri.