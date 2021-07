Trovato morto sulla strada di Buddusò.

Drammatico ritrovamento, questo pomeriggio, sulla strada che da Buddusò conduce ad Alà dei Sardi. Un motociclista, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato ritrovato privo di vita a causa di un incidente.

Le ricerche erano partite ieri sera quando il centauro non aveva fatto rientro a casa. Molto probabilmente, stando ad una sommaria ricostruzione, il conducente della moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Ora si attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria per il trasferimento della salma.

