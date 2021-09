L’incidente questa sera dopo le 20.

Drammatico incidente mortale questa sera poco dopo le 20 nella zona industriale di Olbia, sulla strada per Pittulongu.

Un motociclista di nazionalità polacca, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una rotonda cadendo violentemente a terra. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

