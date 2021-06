Il giovane è stato arrestato.

Nei giorni scorsi, personale della polizia di stato ha tratto in arresto un 28enne olbiese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Olbia, mentre effettuavano una notifica a pochi passi dalla centralissima viale Aldo Moro, hanno notato un giovane che, equivocando la loro presenza, ha lanciato da una finestra, posta sul retro della sua casa, una busta di nylon.

Il gesto però non è sfuggito ai poliziotti che, una volta constatato che all’interno della busta vi era quasi 1 chilo di infiorescenze essiccate di marijuana, ha fatto scattare nell’immediatezza la perquisizione domiciliare. Il giovane, chiaramente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di droghe, ha cercato di opporsi in tutte le maniere, barricandosi in casa, insultando e minacciando gli operatori.

Solo dopo una lunga trattativa i poliziotti sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, dove erano presenti anche altre due persone, una delle quali è stata anche sanzionata amministrativamente per il possesso di marijuana ad uso personale.

Inoltre, all’interno della casa è stato rinvenuto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi, bilancino elettronico, buste di cellophane ed altro. Pertanto il 28enne, proprietario dell’immobile è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati simili, è stato così condotto in Commissariato e successivamente, su disposizione della autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari

