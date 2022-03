Il maresciallo di Porto Rotondo va in pensione.

Dopo 27 anni di servizio e 21 anni al comando della Stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo, il maresciallo Piergianni Pala termina il suo percorso professionale.

Dal 2001 era diventato un punto di riferimento per i residenti del borgo. “Il rispetto per la divisa ha rappresentato una direttrice chiara del suo agire che – spiega il Consorzio -, negli anni, l’ha visto incrociare molteplici situazioni, a volte complesse, sia da un punto di vista operativo che umano, per una realtà che, come quella portorotondina, è da sempre meta privilegiata di grandi esponenti del potere politico ed economico italiano e internazionale”.

Molto stimato da residenti e villeggianti, il maresciallo Pala si porta così nel cuore i suoi lunghi anni di comando all’interno di uno dei luoghi belli della Gallura. “Ci sentiamo, pertanto, di ringraziarlo, anche a nome di tutti i Consorziati – aggiungono – per il grande lavoro svolto e per la collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra il Consorzio e l’arma dei carabinieri”.