La Sardegna si risveglia coperta dalla neve

La neve è arrivata in Sardegna.

La neve, come previsto, è arrivata in Sardegna. Sono molte le località a quote relativamente basse che questa mattina si sono svegliate coperte da una coltre bianca. E cosi i fiocchi sono caduti a Pattada, nel nuorese a Fonni, Lanusei e sulla Mamoiada.

La neve ha portato però anche alcuni disagi alla circolazione, sulla 131, sulla statale 389 e sulla 131 Dcn. La polizia raccomanda di non mettersi in viaggio senza catene o pneumatici idonei soprattutto sulla statale 389 e le provinciali che portano a Fonni, Lanusei e verso Campeda fino a cessata emergenza.