L’omicidio a Olbia.

Accoltellamento mortale, nella notte, a Olbia. Secondo le prime informazioni, un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ucciso in via Gabriele D’Annunzio, poco prima delle 5.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, ma l’uomo è morto poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.