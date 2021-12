Ancora tutto chiuso nella nuova stazione di Olbia.

“La stazione più moderna della Sardegna“, hanno detto mentre tagliavano ieri il nastro sotto la scritta Olbia-Terranova. Bar, edicola, biglietteria e tanti servizi a disposizione dei viaggiatori, “per rendere i collegamenti ferroviari più moderni”. Ma questa mattina, passeggiando nel terminal, che ci ricorda vagamente una nave di colore bianco e rosso, si aveva tutt’altro che l’impressione di aver fatto un salto avanti nel tempo.

L’hanno sperimentato anche i primi viaggiatori in partenza con il treno per Sassari. Chi doveva fare il biglietto ha trovato lo sportello chiuso e la cassa elettronica non ancora in funzione. “Domani sarà operativa“, cercano di rassicurare i tecnici mentre smanettano con il terminale.

In bagno poi non si poteva andare: aveva le porte completamente sbarrate. Al bar a prendere un caffè? Nemmeno, tutto chiuso, così come l’edicola per chi avesse voluto acquistare un giornale da leggere durante il viaggio. Insomma una partenza con il freno a mano per la nuova stazione di Olbia, a cui bisogna aggiungere anche il fatto che, per il momento, non è stata prevista nessuna fermata degli autobus cittadini. Bisogna scendere in via Vittorio Veneto e poi raggiungerla a piedi.