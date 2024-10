Addio a Mario Gana.

Olbia dice addio a Mario Gana. L’uomo, scomparso a 78 anni, era molto conosciuto in città, in quanto ha lavorato per anni alla Telecom di Olbia, come direttore.

Zio Mario, come era chiamato affettuosamente il pensionato, era vedovo da anni e lascia due figlie. Sono tanti i conoscenti che hanno dato l’ultimo saluto all’ex dipendente della Telecom. Il funerale di zio Mario Gana si è tenuto questa mattina, alle ore 11, nella chiesa di Nostra Signora de La Salette, a Olbia.

