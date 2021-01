Il progetto per il molo Brin di Olbia.

Il molo Brin di Olbia diventerà completamente turistico, aperto quindi solo alle barche da diporto. La decisione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è arrivata con l’ approvazione del Piano Operativo Triennale 2021 – 2023.

Olbia riconferma la sua vocazione al traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di dragaggio e riqualificazione delle banchine dell’Isola Bianca e del porto industriale Cocciani, si prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso portuale e della viabilità, un’apertura della stazione marittima e delle attività commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai passeggeri e ai crocieristi.

Relativamente alla nautica, l’idea progettuale prevede il rilancio del Molo Brin verso il diportismo, la creazione di un distretto della cantieristica nell’area ex Palmera, la progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni e la razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due anse del porto interno.

Il provvedimento, una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, conferirà una nuova destinazione di turismo nautico da diporto al Molo Brin di Olbia.

“L’esigenza di procedere all’estensione della funzione nautica da diporto, già presente nella porzione settentrionale del Molo Brin, anche alla porzione meridionale dello stesso e alle banchine del Molo Vecchio nasce dalla volontà di sanare una situazione che vede tali aree utilizzate da 20 anni per l’ormeggio stagionale e saltuario di imbarcazioni da diporto – spiega l’Autorità -. Nella strategia di sviluppo della banchina sud del Molo Brin e della banchina orientale del Molo Vecchio, anche l’edificio ex officina Mameli, a oggi abbandonato e in cattivo stato di conservazione, sarà utilizzato per servizi portuali connessi alla nautica da diporto”.

