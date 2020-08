L’hotel in vendita a Porto Istana a Olbia.

Può essere l’occasione per rincominciare, per ripartire con una nuova attività o allargare la propria, se già orientata nel turismo. Certo, non esattamente un’occasione per tutti. Ammonta a 4milioni di euro la proposta di vendita per un complesso alberghiero a Porto Istana pubblicata su un’agenzia immobiliare. Il White Sand Residence ha una vista mozzafiato sull’Isola di Tavolara. Il prezzo di vendita potrebbe fare gola, considerata la posizione in cui è situato l’albergo e la presenza di molti confort.

Primi tra tutti, la vista mare dai terrazzi, che dista a 300 metri dal complesso edilizio. L’hotel composto da 20 appartamenti, infatti, comprende una piscina con solarium e una superficie complessiva di circa 2500 metri. L’edificio è composto su due livelli ed è stato costruito nel 2005, attualmente a gestione familiare. Ogni stanza è composta da bagno privato. Ad occuparsi della vendita è la Safa Immobiliare, agenzia di Bologna.

