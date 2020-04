L’ozono, l’arma migliore per la disinfezione delle superfici

Come funziona l’ozono.

Se ci si vuole assicurare ogni volta una pulizia profonda, il generatore di ozono ( https://www.expondo.it/generatore-di-ozono/ )è sicuramente il prodotto adatto. Grazie alla sua azione rapida ed efficace si può ottenere una sanificazione radicale degli ambienti.

Perchè scegliere un generatore di ozono

L’ozono è una molecola composta da 3 atomi capace di esercitare una protezione sul nostro pianeta assorbendo le sostanze nocive.

Un generatore di ozono permette di “raccogliere” in maniera efficace batteri, virus, muffe, germi ed ogni tipo di parassita. L’ozono, agendo nell’acqua o nell’aria, sterilizza ed igienizza, insieme a prodotti chimici, senza lasciare residui.

Il generatore di azono è capace anche di eliminare anche zecche, zanzare, pidocchi e scarafaggi.

Generatore di ozono: come lo scelgo?

Esistono varie tipologie di generatori di ozono. La scelta di un modello rispetto ad un altro viene stabilita in base alle superfici su cui si deve lavorare.

In genere, si prende in considerazione una superficie di circa 10 metri cubi per cui serve 1 g/h (grammo/ora) di ozono. Ad una temperatura 20 gradi un generatore di ozono riuscirà a sanificare l’ambiente in circa 30 minuti.

Inoltre, per avere contezza precisamente di quanta quantità di ozono si sta utilizzando durante il trattamento, esistono dei sistemi specifici capaci di quantizzare la mole di ozono che si sta impiegando.

Dove posso usare il generatore di ozono

Il generatore di ozono può essere utilizzato all’interno di tutti quei luoghi che necessitano di una sanificazione profonda. Che si tratti di pubblici o privati non ha importanza: da ristoranti, passando per bar, case, alberghi, negozi fino agli uffici e scuole. Inoltre il dispositivo, può agire su diversi materiali. Lascerà inodore materassi, tappeti, coperte, divani, tende, senza maltrattarli ma, anzi, rendendoli ancora più puliti.

Molte aziende che hanno a cura la salute dei propri dipendenti scelgono i generatori di ozono. Ma non solo: vengono usati in ospedali, case di riposo, aule di corsi ed università. Insomma, in tutti quei luoghi dove la pulizia è assolutamente necessaria per la salute di chi li frequenta.

I certificati europei e la validità scientifica

Un generatore di ozono dev’essere scelto in base alle certificazioni di cui dispone che, sicuramente, designano la sicurezza e la qualità certificata del prodotto ( https://www.expondo.it/ ). L’efficacia dell’ozono è riconosciuta dal Ministero della Sanità. Inoltre, ogni prodotto deve disporre della certificazione UE obbligatoria secondo direttive di sicurezza per il consumatore. Tutti i prodotti di qualità, inoltre, sono provvisti di certificati che corrispondono alla Direttiva n. 89/392/CEE e s.m.i. ed alla Direttiva n. 89/336/CEE e s.m.i.

(Visited 107 times, 155 visits today)