Donne e ragazzine sul forum porno, chiuse anche le sezioni di Olbia e Sassari

Revenge porn anche a Olbia e Sassari in un sito porno dopo lo scandalo “Mia Moglie”.

C’erano foto di donne catalogate per ogni città (anche ragazzine presumibilmente minorenni) e sono presenti content creator della Sardegna, nel più grande portale pornografico italiano, finito al centro di un nuovo scandalo dopo la denuncia di un’attrice.

L’artista, A.M. di Taranto, si è rivolta alle forze dell’ordine, e successivamente, sono state chiuse due sezioni che mostravano foto di donne e ragazzine collezionate come francobolli, con materiale a sfondo addirittura pornografico. Google, invece, ha rimosso i contenuti diffamatori che ritraevano la donna. Poco dopo si sono aggiunte le denunce di altre vip.

Rimosse due sezioni: “C’erano foto per ogni città”

A.M. ha spiegato nel suo account ufficiale che è stata una vittoria la decisione di chiudere le due sezioni, che contenevano centinaia di foto postate senza il consenso delle malcapitate, condivise da partner, ex o scattate in spiaggia. Potrebbero essere milioni le donne finite sul portale, dove sono presenti anche minorenni, catalogate come teen e date in pasto a più di 700 mila uomini che hanno potuto scrivere qualsiasi cosa.

Il forum nel 2024 ha aperto anche un gruppo Telegram ed è attivo da più di dieci. In questi anni ha potuto dunque agire indisturbato, anche se sono presenti diverse vicende giudiziarie di revenge porn legate alla piattaforma. E’ sopratutto in due sezioni che si concentravano maggiormente contenuti condivisi senza il consenso di donne giovani e meno giovani. I contenuti venivano raccolti in sezioni divise per città e provincia.

L’admin ha fatto sapere che “dopo aver studiato la situazione e visto come due sezioni su tutte erano andare alla deriva, ho deciso di chiudere la sezione voyeur e pornocittà. Se verranno riaperte (dubito) sarà con regole rigide e blocchi per evitare nuovamente quello che è stato fatto”.

L’elenco delle città era lunghissimo e c’erano anche Olbia, Sassari e altre località della Sardegna, con tantissime foto anche di ragazzine. Tuttavia le violazioni in materia di ”revenge porn” sono contenute anche in altre sezioni del portale. Nel forum ci sono anche numerosi contenuti a pagamento di Onlyfans e altre piattaforme, distribuiti illegalmente in forma gratuita.

Critiche a chi denuncia.

Decisione che non sarebbe mai stata presa senza il tam tam che è scattato, molto simile a quanto è accaduto per il gruppo “Mia Moglie”, chiuso da Meta dopo migliaia di denunce e segnalazioni. Tuttavia, A.M. si è lamentata delle numerose critiche che ha ricevuto, come spesso accade, purtroppo, alle donne che denunciano reati sessuali, sopratutto se rinunciano all’anonimato. Sul web intanto crescono le firme di una petizione che chiede la chiusura del sito.

