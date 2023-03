Il 2023 serba molte sorprese agli appassionati di musica rock.

È uscito nei giorni scorsi il disco del gruppo rock La Faida: Questa non è l’America. La Faida, band hard rock in italiano, è nata a Los Angeles, nel gennaio del 2020. La band sardo campana è formata da Ivan Grave, Salvatore Ivan Foddanu alla voce, originario di Pozzomaggiore, vive a Ozieri con la sua famiglia, Lexy Riot (Alessandro Picca) al basso, Max Power (Massimiliano Lepore) e JJ Riot (Gianluigi Quatrano) alle chitarre e Scar (Gaetano Del Regno) alla batteria.

La band propone un hard rock italiano. Il disco è targato Universal Music Italia, composto da 8 brani è disponibile su tutti i digital store. Il disco prodotto da Pietro Foresti, Music producer e registrato da Matteo Agosti al Frequenze studio di Monza. “Ci siamo resi conto che non volevamo emulare i nostri idoli- dice Ivan Grave -. Appartenevano ai loro tempi. Ci siamo guardati dentro e con questa musica descriviamo quello che viviamo dentro di noi, scavando nel passato.” E’ appassionate la storia della Faida.

Un incontro tra musicisti come un colpo di fulmine. Le esperienze si fondono nei mesi dando vita a loro primo disco. Durante il lockdown hanno iniziato a lavorare a distanza, scegliendo l’italiano come lingua per poter esprimere al meglio le loro urgenze comunicative. La Faida fa della musica un mezzo di rivalsa contro le offese, le discriminazioni e la retorica.

Un mezzo per rivendicare la ricchezza della diversità. Chi ama la musica sa quanto questa possa diventare spesso uno strumento per trovare conforto e anche serenità interiore. Sono 8 i brani del loro disco dai titoli: Anima meridionale, Faida, Medicina, Strade diverse, generalità, Welcome, Riva e Maradona e Sul Palco. Lo scorso 24 marzo è uscito il nuovo singolo Welcome su tutti i digital store.

Il gruppo, che di fatto nell’ultimo anno non ha mai staccato la spina programma un tour in tutta l’Italia. La Faida ritorna live partendo dalla Campania a Fisciano il 1 aprile. Per poi continuare gli eventi in Sardegna a Bosa il 9 e il 10 aprile presso la Trattoria Il Pirata, il 30 aprile e 1 maggio per il Bosa in Rock festival. Il resto del tour è in programmazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui