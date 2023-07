Olbia ricorda Gabriele Ministru, un angelo volato via a soli 9 anni

Il ricordo di Gabriele Ministru a Olbia.

Il ricordo di Gabriele Ministru, il piccolo angelo venuto a mancare prematuramente a soli 9 anni a causa di una malattia, continua a scaldare i cuori di tutti coloro che l’hanno amato. Da quando il destino ha portato via il giovane Gabriele, sono passati due anni, ma il suo sorriso e la sua dolcezza vivono ancora nei ricordi indelebili dei suoi cari.

Gabriele, nato il 31 agosto 2011 a Olbia, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi genitori e dell’intera famiglia. La sua assenza è stata una prova difficile da affrontare, ma nella loro sofferenza, trovano conforto nel custodire gelosamente i momenti preziosi trascorsi insieme e nell’immaginare il suo sorriso che continua a risplendere nell’oltre.

Per onorare la memoria di Gabriele, venerdì 28 luglio, alle ore 19, una Santa Messa verrà celebrata nella basilica di San Simplicio. In quel luogo di spiritualità, i familiari e gli amici si riuniranno per rivolgere preghiere di amore al piccolo angelo.

La famiglia di Gabriele desidera esprimere la propria riconoscenza e apprezzamento a tutte le persone che si uniranno alle loro preghiere in questo momento di commemorazione. L’affetto e il sostegno ricevuto dalla comunità sono stati di grande conforto durante questo percorso di lutto e riflessione. L’unità e la solidarietà mostrate dalla gente hanno aiutato a mitigare il dolore e hanno reso possibile ricordare Gabriele con una luce di speranza e amore.

