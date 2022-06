Il nuovo singolo del cantante di Olbia.

Il cantante di Olbia Salvatore Saba lancia il suo singolo estivo con la ex concorrente di Amici e artista di Sassari, Simonetta Spiri. Aymerich, questo è il nome dell’inedito, uscirà il 24 giugno a mezzanotte in tutte le piattaforme.

Sarà un brano estivo con sonorità Rn’B/elettronica e in lingua italiana, ideato dai due artisti per omaggiare la loro terra natale. Per il cantante di Olbia sarà il terzo singolo in italiano, mentre si vedrà una Simonetta Spiri inedita cimentarsi con un brano con sonorità internazionali.

Il nuovo pezzo estivo dei due cantanti è prodotto da Orangle Records e distribuito dalla major Universal Music, passando dall’Ingrooves. A produrre le musiche Kaizen. Ad accompagnare la nuova canzone in uscita ci sarà un videoclip interamente girato in Sardegna.