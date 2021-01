Si cerca un onicotecnica.

Si cerca a San Teodoro un onicotecnica con esperienza nel settore. La risorsa richiesta unisce le competenze di una brava estetista con le conoscenze della nail art, che abbia maturato almeno un anno di esperienza nel settore; che sia precisa e puntuale e con ottime capacità relazionali.

Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti di refil e ricostruzione unghie, applicano smalti semi-permanenti per migliorare l’aspetto estetico. L’annuncio è comparso su Borsa Lavoro Sardegna e scade il 20 febbraio prossimo.

E’ richiesto almeno un anno di esperienza e il lavoro sarà a tempo determinato in modalità full-time. E’ possibile che la risorsa sarà in futuro inserita a tempo indeterminato. E’ necessario il possesso di un mezzo proprio per potersi recare nella sede di lavoro.

