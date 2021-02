La giornata dedicata alle guide turistiche in Sardegna.

Si svolgono oggi e domani le Giornate nazionali della guida turistica. Un appuntamento che tutti gli anni ha visto gli operatori del settore festeggiare in svariate maniere sempre alla scoperta di luoghi meravigliosi con un seguito di gruppi affascinati dalle bellezze archeologiche e naturali che la nostra terra ha da offrire.

”Quest’anno purtroppo la giornata delle guide turistiche si festeggerà in maniera diversa – ci spiega Michela Mura, presidente dell’ARGTS, associazione regionale guide turistiche Sardegna – .Mentre gli scorsi anni questa è stata un’occasione per riunirci e ripulire i diversi siti panoramici, quest’anno, per l’occasione, le diverse guide turistiche presenti sul territorio hanno girato un video nei vari siti archeologici e naturalistici in divere parti della Sardegna che verranno postati oggi nella pagina facebook dell’associazione ”ARGTS”.

Una bella iniziativa questa per mettere sotto i riflettori i luoghi della nostra regione spesso sconosciuti che solo grazie alla guida degli esperti del settore vengono scoperti e messi in risalto in tutto il loro fascino. Tra i vari luoghi, un’inviata speciale ci porterà alla scoperta di varie chicche presenti sulle località di Baia Sardinia e Porto Cervo.

”Domani, sui canali facebook dell’ANGT, l’associazione nazionale delle guide turistiche, in diretta dalle ore 16 sarà possibile visitare virtualmente città e borghi d’Italia. Un viaggio ideale accompagnati da professionisti che ci permetteranno di scoprire aspetti segreti e sorprendenti del nostro bel paese alla quale parteciperò anche io come guida in Sardegna per mostrarvi la Chiesa di Santa Chiara a Cagliari.” continua Michela.

Il settore delle guide turistiche, come molti altri, sono stati messi in ginocchio a causa della pandemia e non hanno mai veramente ripreso a pieno il loro operato. ”Abbiamo perso tutta la stagione scorsa e temo perderemo anche questa – ci spiega Michela – il nostro settore va di pari passo alla presenza di turismo e quest’anno c’è mancato soprattutto quello straniero. Lavoriamo soprattutto con i grandi gruppi e l’altalenanza dei DPCM non ci permette di organizzare la stagione”.

(Visited 24 times, 24 visits today)