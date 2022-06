Da 5 anni vive in auto a Tempio con il suo cane, la storia di Giacomo

L’uomo vive in auto con il suo cagnolino a Tempio.

Da cinque lunghi anni Giacomo vive in auto a Tempio con il suo cane Ryan, un volpino di 12 anni. Il 53enne romano, con origini di Luras, ha perso il suo lavoro da informatico e oggi vive senza alcun sostentamento economico.

La sua dimora è la sua utilitaria, dove passa le sue giornate in solitudine, denunciando un clima di indifferenza nei suoi confronti. “Mia madre è morta nel 2015, mentre un fratello è a Roma. Ho una sorella a Luras e un altro fratello a Sassari, ma nemmeno loro fanno nulla per me, per aiutarmi o darmi un euro – racconta Giacomo e loro sanno tutto di me -. A Luras la gente sembra che si vergogni di me, il problema è che qui non ci si aiuta, c’è troppa chiusura mentale, menefreghismo”.

L’uomo negli anni ha cercato di arrangiarsi con lavori in nero, occasionali per riuscire a sopravvivere e sostentare anche il suo cagnolino, suo unico inseparabile amico. “Prima di finire in disgrazia – spiega -, io ho viaggiato molto e avevo un’occupazione, lavorando per 30 anni come tecnico informatico e ho girato l’Europa”. Il 53enne dichiara di aver anche bisogno di assistenza medica. “Ho e ho avuto anche parecchi problemi di salute, come un tumore alla prostata genetico, insufficienza renale, il morbo di Parkinson e altre patologie. Il mio cane, invece, è anziano. Tra alti e bassi sono riuscito a sopravvivere. Solo grazie a me”, racconta.

Tanti gli appelli alla stampa e sui social per poter tornare ad una vita normale. “Alcuni giornali hanno dato spazio alla mia storia – dice -, mentre altri, soprattutto alcuni programmi televisivi nazionali, a cui mi sono rivolto per poter parlare della mia storia, mi hanno ignorato e non mi hanno nemmeno risposto e in paese chi dovrebbe darmi una mano semplicemente non lo fa”.