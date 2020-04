La donazione.

La tenda pre triage dedicate alle donne gravide dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia da oggi ha un ecografo di ultima generazione.

Un importante macchinario acquistato dall’associazione Janasdia grazie al contributo della Conad NordOvest, la catena degli ipermercati che ha da subito sposato l’iniziativa dell’associazione scientifica e ha raccolto oltre 45.000 euro, poi serviti per acquistare e donare all’ospedale olbiese il nuovo macchinario.

Un importante contributo, frutto della generosità della popolazione che con piccoli e grandi gesti di solidarietà hanno aderito alla raccolta fondi avviata dall’Associazione scientifica Janasdia per la ricerca sul diabete, con la collaborazione della società AllMeConnection, per sostenere l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in questo momento di grande crisi, e che ha raccolto oltre 510mila euro.

Grazie al nuovo ecografo, le pazienti destinate al percorso protetto dedicato alle donne con sospetto coronavirus, potranno giovarsi di accertamenti ecografici di alta qualità anche nella tenda di isolamento.



Negli scorsi giorni è stata consegnata anche una parte dell’ordine di 10.000 maschere chirurgiche e 5000 ffp2, del valore complessivo di oltre 23.000 euro, sempre frutto della generosità della popolazione che ha sposato la raccolta fondi di Janasdia.Altri dispositivi di protezione individuale, diagnostici e macchinari sono in attesa.

Per poter donare è sufficiente inviare un bonifico all’IBAN

IT15I0306972148100000000439 Intestato a Janasdia, con la causale COVID-19, UN RESPIRATORE PER L’OSPEDALE DI OLBIA.

