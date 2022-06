Il nuovo singolo dei cantanti di Padru.

“Terra Amada” è il nuovo singolo di Eliana Nieddu e Francesco Piliu dei Cordas et Cannas due artisti originari di Padru. Un brano dalle sonorità pop etnico, uscito lo scorso 26 maggio in tutte le piattaforme digitali.

Il brano racconta l’amore per la Sardegna e lo fa con le sonorità, le immagini e i colori dell’Isola, che si accompagnano anche nel videoclip ufficiale. “Siamo fuochi, siamo luoghi, di launeddas siamo suoni, siamo lampi, siamo doni, siamo cieli sopra le nubi, e guardando da lì ci sei tu (Dio)”, recita un pezzo del brano, nato dall’idea della cantante 33enne, mentre i suoni della fisarmonica sono a cura di Davide Caddeo di Dualchi.

“Ho chiesto ai miei produttori la creazione di un brano dalle sonorità etniche che parlasse della mia terra – dichiara Eliana -. E così Ferdinando Cuccu di Cagliari mi ha scritto il testo, mentre la musica è stata prodotta da Marino Maillard & Joel Flateau a Quartu”.

Il percorso artistico della 33enne è variegato e passa anche dalla partecipazione a vari noti talent show, fino ai suoi precedenti singoli. “Ho studiato canto moderno per tanti anni in accademie private/scuole civiche, studio pianoforte – racconta la cantante -, ho frequentato il corso per interpreti al Cet di Mogol, e attualmente frequento l’Artist Academy di Perugia e sono prossima al diploma di docente di canto. In vari contest canori ricopro il ruolo di giurata, e anche presentatrice e attualmente conduco un programma Tv di un’emittente sarda”.