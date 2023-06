La vicenda dell’asta di una villa a Baja Sardinia.

Il pubblico ministero Carlo Villani ha richiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi per il giudice del tribunale di Tempio Pausania Alessandro Di Giacomo, imputato di falso in atto pubblico per la vendita all’asta di una villa a Baja Sardinia, del valore di 600mila euro, che la procura ritiene pilotata.

Il pm ha invece sollecitato la prescrizione delle accuse di frode nei confronti dell’ingegner Ermanno Giua, l’assoluzione per gli avvocati Giuliano Frau e Tommasina Amadori e per la gip Elisabetta Carta, accusata di rivelazione di segreti d’ufficio. Il processo, che riguarda la vendita all’asta della villa dell’imprenditore vitivinicolo Sebastiano Ragnedda nel 2016, è stato aggiornato al 12 giugno per la sentenza.

