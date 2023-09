La tentata violenza sessuale a La Maddalena.

Si è aperto il processo a Tempio contro un 46enne, accusato di violenza sessuale su una ragazza a La Maddalena, all’epoca dei fatti minorenne. L’accusa contro l’uomo è di aver seguito e aggredito sessualmente l’adolescente.

La denuncia.

I fatti sarebbero accaduti due anni fa, quando il 46enne avrebbe seguito la ragazzina tentando di violentarla. Fortunatamente, la giovane è riuscita a divincolarsi e raccontare tutto ai suoi genitori in lacrime.

Stando a quanto riferito in tribunale, l’imputato, che conosce la presunta vittima, avrebbe in passato tentato diversi approcci contro la minorenne. L’uomo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale e dovrà presentarsi in aula a Tempio il prossimo 10 gennaio 2024. A chiedere il rinvio a giudizio è stato il pm Gregorio Capasso che ha ricostruito in aula l’intera vicenda.

