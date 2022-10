L’app non funziona.

WhatsApp down anche in Gallura. L’app di messaggistisca ha smesso di funzionare e i disservizi si fanno sentire anche in diverse città dell’Isola. I problemi riguardano l’invio e la ricezione dei messaggi, in quanto sembrano esserci problematiche nella connessione alla rete.

Non si sa quanto durerà il guasto, ma è chiaro che sta causando numerosi disagi per gli utenti. Gli altri servizi di Meta, ovvero Facebook e Instagram, sembrano non avere problemi di funzionalità.

