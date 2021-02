2020, ecco quanto stanno spendendo gli italiani nei giochi online

Il mercato del gioco online continua a crescere.

Hai fatto Jackpot! Una delle espressioni che più di tutte vorremmo sentire nella nostra vita. Specialmente nell’ambito del gioco d’azzardo, dove significa aver vinto una bella somma di denaro. Quello del gambling è uno dei settori in maggior fermento negli ultimi tempi, con incassi record in costante aumento anno dopo anno. Un successo enorme, frutto anche della nascita e della diffusione sempre più capillare dei casinò online. In tutto il mondo, ma anche in Italia, dove ha attecchito con forza nell’ultimo decennio, con risultati incredibili. Questo anche per gli enormi e indiscutibili vantaggi che una app o un sito di giochi da casinò in italiano in rete permette di avere. L’utente, infatti, non deve più recarsi di persona presso una sala giochi reale per divertirsi con una mano di blackjack, piuttosto che di poker.

Tutto ciò è possibile farlo da remoto, anche comodamente sdraiati nel proprio letto e in qualsiasi ora del giorno, perché i casinò online sono aperti sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, senza badare a festività o domeniche. Quindi non è impensabile di potersi cimentare in uno spin di slot machine anche mentre si brinda all’avvento del nuovo anno. Basta un dispositivo mobile di ultima generazione, come smartphone o tablet con una connessione dati veloce come quella 4 o 5G, oppure un pc connesso alla banda larga per poter entrare nel magico mondo del casinò virtuale e giocare a una varietà di giochi impossibile da trovare in una sala reale, a causa del fatto che non esistono limiti fisici di spazio.

Come detto precedentemente, dunque, i numeri del settore sono in costante aumento e già nel 2019 si sono giunte cifre impronosticabili. Il comparto del gioco d’azzardo in Italia, infatti, ha guadagnato quasi 111 miliardi di euro. Un incremento record, se si pensa che appena 4 anni prima, nel 2015, le entrate totali realizzate dal settore del gambling, scommesse sportive incluse, era stato di ben 30 miliardi di euro in meno. Una tendenza a salire, dunque, che si sta confermando anche nel 2020, con cifre che potrebbero raggiungere nuovi record assoluti, oltrepassando addirittura i 120 miliardi di euro investiti dai giocatori italiani.

Prendendo in considerazione, poi, il solo gioco in rete legale e certificato da ADM, la tendenza in positivo è ancor più impressionante. I primi traguardi di spessore si sono raggiunti nel 2017, quando il comparto virtuale ha incassato poco più di 26 miliardi di euro. Ma, anche qui, l’anno d’oro è stato il 2019, dato che la percentuale di incremento delle entrate del gambling online è stata pari a un +32% rispetto ai due anni precedenti. Il 2020, poi, potrebbe portare a numeri ancora più importanti, dato che solo nel primo trimestre dell’anno in corso sono stati spesi sulle piattaforme di gioco digitale dai giocatori italiani circa 94 milioni di euro, con un vero e proprio boom nel mese di marzo.

Tra i giochi maggiormente apprezzati e, dunque, fonte di guadagno per i casinò online, ci sono sicuramente le slot machines, che hanno contribuito sinora alle entrate del comparto del digital gambling con circa 10 milioni di euro. Di certo la grande varietà di macchinette messe a disposizione degli utenti sulle diverse piattaforme di gioco digitale aiuta ad aumentare il guadagno di tutto il settore e le aspettative per la fine dell’anno sono più che rosee, dato che il gioco online sta per raggiungere, a livello di incassi, quello fisico.

