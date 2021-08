Eventi Virtuali: 3 Consigli per Promuoverli con i Regali Aziendali

Quando alla fine di un evento professionale distribuisci regali promozionali fai sicuramente una sorpresa gradita. Trovare i prodotti giusti per chi partecipa ai tuoi eventi virtuali può risultare difficile se non sai esattamente da chi è composto il tuo pubblico di riferimento.

A volte, alcuni oggetti in apparenza non in linea con il tipo di servizi e prodotti che vendi funzionano meglio come regali aziendali che lasciano il segno, semplicemente perché sono quelli desiderati dal tuo cliente tipo. Puoi offrire oggetti di uso quotidiano come zaini, capi di abbigliamento e comuni penne biro da personalizzare in modo unico: l’importante è saperli donare nel modo giusto per amplificare l’effetto sorpresa e pubblicitario dei tuoi gadget aziendali.

La strategia degli articoli personalizzati è in uso da tantissimi anni ed è ritenuta una delle più semplici, efficaci ed economiche tecniche pubblicitarie in tutto il mondo.

Regali Promozionali con Invito

La data del tuo prossimo evento si avvicina e vuoi avere la certezza che lo sappiano tutti.

Quando tutto ciò che riguarda l’evento è pronto, puoi invitare tutti tramite i social o spazi pubblicitari digitali, e il tuo invito potrebbe andare perso nell’etere per svariati motivi.

Fai in modo che l’annuncio del tuo evento sia notato sponsorizzandolo con regali promozionali come voucher e coupon, oppure inviando ai partecipanti che si registrano su una specifica pagina del sito web dei quaderni personalizzati per l’evento, come quelli che puoi trovare a questo indirizzo: https://www.maxilia.it/quaderni-personalizzati/.

Regali Promozionali Fine Evento

Il ricordo di un evento resta più a lungo nella mente se accompagnato da un buon regalo.

Anche i più semplici degli oggetti, come zaini pieghevoli o tote bag contenenti materiale di cancelleria, sono capaci di allungare l’effetto pubblicitario per la tua azienda proprio perché sono di uso quotidiano.

Al termine dell’evento virtuale, fai presente ai partecipanti che riceveranno un prodotto personalizzato come ringraziamento per essere stati presenti, e vedrai che verrà apprezzato.

Regali Promozionali Digitali

Oltre a coupon e sconti virtuali, puoi offrire molto altro in formato digitale.

Se offri servizi online e piani con sottoscrizione, puoi regalare periodi di prova gratuiti più lunghi del solito come dono aziendale, oppure biglietti per eventi dal vivo come esperienze a cavallo, concerti e manifestazioni sportive.

Purtroppo, i regali digitali come i voucher e gli sconti non restano a lungo nella mente di chi li ha ricevuti, come invece riescono a fare un taccuino con set per scrittura a mano o degli impermeabili di ottima qualità che le persone possono usare quando serve.

Perciò, per sponsorizzare il tuo prossimo evento online, che sia un webinar sulla formazione professionale o la prima lezione di yoga, pensa bene al tipo di regalo che vorresti ricevere come partecipante o che ti farebbe piacere donare al tuo pubblico, e rendilo speciale con le parole giuste e il contesto adeguato.

Fatti pubblicità con la psicologia del regalo, scegli i gadget promozionali più adatti al tuo pubblico e aumenta la visibilità del tuo evento virtuale online e offline.

(Visited 31 times, 31 visits today)