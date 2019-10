Vendere online a costo zero col dropshipping: la rivoluzione di Oberlo

La piattaforma e-commerce di Oberlo.

Lanciare un e-commerce e fare in modo che faccia presa sull’utenza non è un’impresa da poco. Servono mesi, a volta addirittura anni, oltre che un capitale da investire non indifferente, affinché l’attività si consolidi e conquisti la fiducia della sua potenziale clientela.

Da qualche tempo però esiste un’app dedicata che permette di ridurre drasticamente i tempi e di fornire supporto agli aspiranti imprenditori che faticano ad imporsi sul mercato: parliamo di Oberlo, leader nel panorama del dropshipping , che offre la possibilità di tentare la strada della vendita online anche a chi non ha né dei prodotti propri e né, tanto meno, un magazzino in cui conservarli. Oberlo è al servizio della piattaforma e-commerce Shopify e permette, sostanzialmente, di attingere dal superstore orientale Aliexpress e di importare articoli per il proprio negozio online direttamente da lì.

Il vantaggio, dal punto di vista del dropshipper, è immediatamente palpabile: questo modello di business rappresenta a conti fatti una scorciatoia per entrare nel difficile mondo dell’e-commerce e permette di farsi le ossa nel settore pur in assenza di un canale di grossisti di riferimento e di un magazzino proprio. Chi sceglie di affidarsi ad Oberlo non è costretto a sostenere dei costi iniziali e il rischio di fallimento, aspetto piuttosto interessante, è praticamente nullo. Non è un caso quindi che anche gli stessi Amazon ed eBay rivendano, attraverso i negozi stand-alone che fanno parte di entrambe le piattaforme, articoli provenienti dalla Cina, a riprova del fatto che il dropshipping è ormai a tutti gli effetti una realtà imprenditoriale da prendere seriamente in considerazione.

Non resta che capire, a questo punto, quale sia il motivo per cui Aliexpress, nel caso specifico, scelga di dare questa possibilità a chi vuole tuffarsi nel mondo dell’e-commerce tramite l’app Oberlo. Il beneficio che ne trae è innanzitutto di tipo economico, visto e considerato che affidare a terzi la gestione di parte del magazzino e delle spedizioni comporta un notevole risparmio di tempo e di risorse.

Sono moltissimi i prodotti disponibili per la vendita come abbigliamento maschile e femminile, arredamento per la casa, sport, prodotti di bellezza e molto altro ancora. Inoltre grazie alle funzionalità di analisi previste si potranno vedere i trend del momento per studiare la strategia più adatta alle proprie esigenze.

Ma come si usa, allora, Oberlo? È semplicissimo: l’app è disponibile per il download in tempo reale sia online, tramite il sito https://www.oberlo.it/ che dall’app store di Shopify. Una volta creato il proprio negozio online tramite la piattaforma, sarà sufficiente cliccare su un apposito link che comparirà sullo schermo e procedere all’attivazione del servizio. Non appena si provvederà a registrare la propria carta di credito, e l’addebito andrà a buon fine, sarà possibile iniziare ad usare l’app in tutte le sue funzionalità.

