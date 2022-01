La nuova rotta all’aeroporto di Olbia con Vueling.

Atterra all’aeroporto di Olbia un’altra compagnia low cost che farà scalo con l’aeroporto di Barcellona. La spagnola Vueling sarà la protagonista dell’estate 2022 e ha scelto anche lo scalo gallurese, tra le rotte annunciate per la bella stagione. La compagnia aerea ha presentato anche cinque nuove rotte in Italia mai operate prima in estate e confermato la sua presenza nei 14 aeroporti italiani, tra cui il Costa Smeralda.

I collegamenti.

In tutto saranno 58 rotte in 16 aeroporti, 11 rotte da Firenze e 25 da Roma Fiumicino, incluse le cinque nuove tratte da Parigi Orly, diretti a Milano Bergamo,Torino, Genova, Bologna e Bari. La compagnia del Gruppo Iag conferma la sua presenza in altri 14 aeroporti italiani, tra cui l’aeroporto Olbia Costa Smeralda collegato con lo scalo di Barcellona. A questo si aggiungono anche gli scali sardi di Alghero e Cagliari, Milano Malpensa con 5 rotte per Barcellona, Ibiza, Bilbao, Alicante e Parigi Orly; Bergamo Orio al Serio con Parigi Orly; Catania e Palermo con Barcellona e Firenze; Bologna, Bari, Genova e Torino con Barcellona e Parigi Orly; Venezia, Napoli, Pisa con Barcellona.