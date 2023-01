Cosa fare per la Befana in Gallura, ecco tutti gli eventi nei paesi

Gli eventi per la Befana nei paesi.

Tutti i bimbi aspettano la Befana, che come Babbo Natale da tradizione italiana porta regali e dolci a quelli più buoni. In Gallura sono tantissimi gli eventi organizzati nei paesi per celebrare la festa dell’Epifania, altrettanto importante come il Natale.

Partiamo con i paesi più piccoli, come Calangianus che ha organizzato una festa adatta sia a grandi che piccini. Venerdì 6 gennaio va infatti in scena la seconda giornata di “Pasca di Natali in Carrera”, l’evento organizzato a Calangianus dall’associazione Turistico-Culturale Contiamoci, per l’Epifania.

Sono tante le associazioni del paese coinvolte nell’iniziativa, le quali proporranno degustazioni di diversi piatti tipici del territorio tra i quali zuppa gallurese, chjusoni, cocchi imbuttiti. In giornata è previsto l’arrivo dei tre Re Magi e della Befana che darà regali ai bambini. Il calendario comincerà alle 11:30, con l’arrivo di “li tre Re” a cavallo da piazza Santa Giusta verso la mangiatoia.

La vecchietta vestita di stracci e a bordo della sua scopa è arrivata oggi 5 gennaio con le calze anche a Loiri, Porto San Paolo e nelle frazioni del paese. Non è sola, ma arriverà assieme ai folletti musicali. Anche a Olbia la Befana farà il suo arrivo domani, 6 gennaio come vuole la tradizione popolare. L’evento si terrà domani mattina nella ruota panoramica con i vigili del fuoco. Atterrerà sulla sua scopa, dunque, sarà un grande spettacolo per i più piccoli. Oltre alla Befana si terranno altri eventi di animazione nel centro storico, come “Epifania in Allegria” alle 16.30 con gli artisti di strada, mentre il giorno dopo 7 gennaio, alle ore 18 all’ex Scolastico, ci sarà un concerto gospel con i “Movin’on up gospel Choire”.

La Befana arriva anche a Golfo Aranci, con la Grande Festa della Befana e a La Maddalena. Nel comune isolano il 6 gennaio, alle 17, arrivano le befane in piazza e un concerto Live alle ore 18. Eventi per celebrare l’Epifania anche a Palau, con musica e befane in Piazza due Palme. Gli eventi nel paese cominceranno dalle 15. A seguire, dalle 16:30 la pentolaccia e una gara al miglior travestimento di Befana. In piazza ci sarà anche musica, panini e serata di Liscio.

Gli eventi per la Befana negli altri paesi.

Festeggiamenti anche ad Arzachena, dove l’associazione dei volontari Amici di Nemo festeggia in piazza l’Epifania, dalle 11 alle 19, con la preparazione di piatti caldi per ospitare residenti e visitatori in questa ultima giornata di appuntamenti del calendario “100 Volte Natale ad Arzachena”. A Santa Teresa la Befana arriva invece in moto. Il programma avrà inizio domani alle 9 del mattino in piazza Vittorio Emanuele I. Esposizioni di moto sportive, punti ristori e giochi in piazza. Poi la “vecchina” consegnerà le calze ai bimbi alle 15:30.

A Tempio si terrà il primo concorso della Befana organizzato dalla classe 78. Venerdì 6 Gennaio dalle ore 15 al Corso Matteotti ( fronte Portici) si potrà effettuare l’iscrizione gratuita. Ad ogni Befana verrà assegnato un numero. Possono iscriversi tutti, grandi, piccini, donne e anche uomini. Alle 16 si darà il via alla sfilata dei costumi, mentre la Befana originale farà il suo ingresso con calesse e cavalli, partendo dal Corso Matteotti fino a Piazza Italia. La migliore sarà premiata e quella originale consegnerà le calze con i dolcetti a tutti i bambini. L’evento proseguirà con intrattenimento per i bimbi dalle ore 17 fino alle 20 e degustazioni. La Befana arriva anche a San Teodoro dalle 11 del 6 gennaio, dove ci sarà la consegna delle calze ai bimbi presso la chiesa di S. Teresa di Calcutta. Alle 15 invece la Befana consegnerà le calze vuote ai bambini che potranno riempire a piacimento con i dolci presenti al Calderone in piazza Gallura. Seguirà animazione per i bambini. A Budoni, alle ore 15:30 arriverà la Befana dall’alto che consegnerà dolci e caramelle. Seguiranno spettacoli e giochi. L’allegra vecchina arriverà anche ad Aglientu, il 6 gennaio dalle ore 18 all’Auditorum comunale e piazza Sclavo con la tombolata.





