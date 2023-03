La Gallura agli Oscar grazie al trailer della Sirenetta con Halle Berry

Il trailer della Sirenetta è stato presentato alla cerimonia degli Oscar.

Durante la prestigiosa cerimonia degli Oscar, la Disney ha presentato il trailer del nuovo attesissimo live-action “La Sirenetta”, che ha suscitato grande curiosità e interesse tra i fan. Il film è stato girato in parte anche in Sardegna, tra le meravigliose località di Santa Teresa, Castelsardo e Golfo Aranci, e promette di regalare emozioni uniche e indimenticabili.

Sebbene la maggior parte delle immagini del trailer siano ambientate sott’acqua, accompagnate dalla splendida voce di Ariel che canta la celebre canzone “Part of Your World” di Jodi Benson, il film è in realtà un “musical dal vivo” che darà la possibilità ai fan di vivere una nuova esperienza di cinema.

La regia del film è affidata a Rob Marshall, già noto per aver diretto il celebre musical “Chicago”, e la data di uscita è prevista per il 26 maggio di quest’anno negli Stati Uniti. Al momento, non è stata ancora annunciata la data di uscita in Italia, ma i fan della Disney sono già impazienti di poter vedere il film. La protagonista del nuovo live-action è l’attrice e cantante Halle Bailey, che darà vita alla bellissima sirena Ariel. Il trailer ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, che non vedono l’ora di poter vedere il film completo e scoprire tutte le nuove emozionanti avventure di Ariel e dei suoi amici sottomarini.

