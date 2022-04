La segnaletica di Golfo Aranci.

Un cittadino segnala la pericolosità della rotatoria sulla circonvallazione di Golfo Aranci, da anni priva della segnaletica orizzontale. La rotatoria che connette via Marconi e le provinciali 16 e 82 è uno snodo centrale per i vacanzieri e per i residenti e collega Golfo Aranci e il suo porto con Olbia e con la Costa Smeralda.

Dei tre stop che si affacciano sulla rotatoria nessuno è segnalato sul manto stradale e anche la linea di mezzeria è assente, con grave pericolo per le auto e i mezzi pesanti che ogni giorno vi transitano, con il traffico che in questo periodo aumento con l’arrivo dei turisti. “Inoltre, – ci segnalano – ora anche il bordo strada è coperto dall’erba alta.”