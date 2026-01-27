Bitcoin si è allontanato dai massimi recenti, ma la volatilità rimane elevata; l’hashrate di Anchor Mining rimane invariato, guadagnando costantemente $ 3.878/giorno

Nonostante il recente calo dei prezzi di Bitcoin, la volatilità del mercato non è diminuita. Guidati dall’interazione di forze rialziste e ribassiste, aspettative macroeconomiche e flussi di capitale, i prezzi rimangono volatili, aumentando significativamente la difficoltà del trading a breve termine. Per gli investitori, le attuali caratteristiche del mercato possono essere riassunte in trend poco chiari, rapidi cambi di ritmo e aumento del rischio di ribassi.



In questo periodo di prezzi fluttuanti e di sentiment di mercato volatile, i ricavi di Anchor Mining derivanti dall’hashrate hanno mantenuto un output stabile. Alcuni utenti continuano a generare ingenti profitti giornalieri dal mining, raggiungendo circa 3.878 dollari, dimostrando una forte resilienza alla volatilità.



I prezzi si stanno raffreddando, ma l’incertezza del mercato rimane elevata



Nel complesso, la struttura del mercato di Bitcoin segue attualmente un andamento bidirezionale di “aggiustamento dei prezzi e volatilità amplificata”: i trend a breve termine sono in continua evoluzione, con aumenti e diminuzioni dei prezzi senza continuità; i frequenti afflussi e deflussi di fondi con leva finanziaria amplificano ulteriormente la volatilità; il sentiment del mercato sta gradualmente passando dall’entusiasmo alla cautela, ma il panico non è ancora emerso. In questo momento, i fondi tendono a privilegiare operazioni difensive e strategie conservative.



In un contesto così instabile, trarre profitto esclusivamente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine diventa sempre più difficile. Anche un piccolo errore di valutazione può portare a una rapida erosione dei profitti e l’incertezza della speculazione patrimoniale è in netto aumento.



Quando le condizioni di mercato sono instabili, i ricavi derivanti dall’attività mineraria sono più certi.



Rispetto ai metodi di trading tradizionali che si basano direttamente sulle fluttuazioni dei prezzi, i ricavi derivanti dal mining derivano dalla logica operativa fondamentale della rete blockchain: la generazione di blocchi continua ininterrotta, la richiesta di potenza di calcolo della rete è costante e il sistema di distribuzione delle ricompense dei blocchi è stabile. I ricavi derivanti dal mining hanno una correlazione inferiore con il sentiment del mercato a breve termine.



Che i prezzi salgano, scendano o rimangano stabili, la rete blockchain continua a funzionare, fornendo agli utenti un valore stabile grazie alla potenza di calcolo. Questa caratteristica rende il mining un modello di reddito più affidabile durante i periodi di elevata volatilità del mercato.



Anchor Mining: guadagni costanti di $ 3.878 al giorno durante i cicli di elevata volatilità



Con l’attuale volatilità del prezzo del Bitcoin, Anchor Mining, sfruttando le sue mining farm distribuite a livello globale e la tecnologia di cloud computing, fornisce agli utenti un modello che consente loro di partecipare facilmente al mining senza possedere attrezzature di mining o richiedere complesse conoscenze tecniche.



Nonostante le tendenze di mercato poco chiare, alcuni utenti che utilizzano i servizi di Anchor Mining riescono comunque a mantenere un reddito medio giornaliero di circa 3.878 dollari. Grazie al continuo reinvestimento e all’allocazione a lungo termine della potenza di calcolo, hanno anche ottenuto una crescita graduale dei rendimenti. A differenza del trading frequente o della speculazione a breve termine, questo modello si concentra sull’accumulo di potenza di calcolo a lungo termine, su un flusso di cassa stabile e sulla diversificazione del rischio.



Come possono i nuovi utenti iniziare a fare cloud mining?



Passaggio 1: registra un account



Registrati per ricevere un premio gratuito di 18 $ di potenza di calcolo ; non sono richieste piattaforme di mining o esperienza tecnica professionale.



Passaggio 2: scegliere un contratto di potenza di calcolo



Seleziona liberamente un contratto in base all’entità del tuo capitale e al periodo di tempo preferito; il sistema lo eseguirà automaticamente.



Contratti popolari ed efficienti consigliati:



Contratto per nuovi utenti: Importo dell’investimento: $ 100, Durata del contratto: 2 giorni, Profitto totale: $ 100 + $ 6



Antminer U3S23 hyd: Importo dell’investimento: $ 600 Durata del contratto: 6 giorni Rendimento totale: $ 600 + $ 48,6



Whatsminer M50: Importo dell’investimento: $ 1.300 Durata del contratto: 12 giorni Rendimento totale: $ 1.300 + $ 218,4



Avalon Miner A1446-136T: Importo dell’investimento: $ 3.300 Durata del contratto: 16 giorni Rendimento totale: $ 3.300 + $ 765,6



Whatsminer M60S: Importo dell’investimento: $ 5.700 Durata del contratto: 20 giorni Rendimento totale: $ 5.700 + $ 1.710



ANTMINER S21 XP Hyd: Importo dell’investimento: $ 9.700 Durata del contratto: 27 giorni Rendimento totale: $ 9.700 + $ 4.190,4



(Clicca qui per maggiori dettagli sui contratti ad alto rendimento) I guadagni vengono liquidati quotidianamente; una volta che il tuo saldo raggiunge i 100 $, puoi prelevare o reinvestire in qualsiasi momento.

I principali vantaggi di Anchor Mining

● Copertura globale: oltre 70 mining farm in tutto il mondo forniscono agli utenti una potenza di calcolo stabile e continua.

● Energia verde: utilizzo di energia pulita ed economica, garantendo la sostenibilità ambientale a lungo termine delle miniere.

● Sicurezza di livello bancario: miglioramento della sicurezza delle risorse con archiviazione dati crittografata e gestione del portafoglio offline.

● Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7: forniamo un servizio clienti con risposta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere i problemi degli utenti in qualsiasi momento.

● Prelievo comodo: i prelievi sono disponibili in qualsiasi momento una volta che i guadagni raggiungono i 100 $; il processo è semplice.

● Programma di affiliazione: guadagna premi invitando amici, fino a $ 50.000. ● Compatibilità multivaluta: supporta le principali criptovalute (come BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, USDT, USDC, SOL, ecc.), offrendo agli utenti scelte flessibili.

Riepilogo: I rendimenti stabili sono più preziosi nei mercati incerti.

Quando i prezzi delle criptovalute si discostano dai massimi, non significa che l’opportunità sia svanita, ma piuttosto che il mercato è entrato in una nuova fase che mette alla prova pazienza e strategia. Quando la direzione del mercato cambia frequentemente, ciò che conta davvero è un modello di profitto in grado di resistere alla volatilità e creare valore in modo continuo. Anchor Mining si concentra sull’aiutare gli utenti a convertire il valore generato dal funzionamento delle reti blockchain in un flusso di cassa giornaliero stabile, con una media di circa 3.878 dollari.

In un contesto di mercato altamente volatile, la stabilità può rappresentare il più grande vantaggio competitivo.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: anchormining.com

Email di contatto: info@anchormining.com

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui