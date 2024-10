Poiché il mining diventa sempre più difficile e costoso, il cloud mining di BCHMiner offre agli appassionati di criptovaluta una soluzione pratica e conveniente.



Con l’espansione del mercato delle criptovalute, il mining diventa sempre più difficile e dispendioso in termini di risorse. Sono finiti i giorni in cui tutti avevano un personal computer e una semplice attrezzatura per estrarre Bitcoin. Per la maggior parte delle persone, l’estrazione mineraria tradizionale è meno pratica a causa della crescente difficoltà dell’estrazione, dei costi più elevati dell’elettricità e della costante usura dell’hardware. Per affrontare questi problemi, il cloud mining è diventato un modo più conveniente e conveniente per i consumatori di estrarre criptovaluta senza dover gestire o mantenere costose apparecchiature di mining.

BCH Miner: il leader nel cloud mining

britannica di cloud mining BCH Miner ha trasformato il settore del mining di criptovalute sin dal suo lancio nel 2016 . BCHMiner dispone di moderne attrezzature per il mining di Bitcoin, poiché le mining farm in Kazakistan, Regno Unito, ecc. consentono agli utenti di tutto il mondo di estrarre criptovalute in modo efficiente.



Circa 5000.000 utenti si affidano a BCHMiner per fornire una soluzione di mining coerente e ad alte prestazioni. Che siano esperti di criptovalute o investitori esperti, BCHMiner offre modi impeccabili e scalabili per fare soldi senza essere coinvolti.



“In questo mercato delle criptovalute in rapida crescita, le opportunità di mining brillano come stelle. Ci impegniamo a fornirti un ambiente di mining sicuro e affidabile in modo che tu possa ottenere un ritorno decente sul tuo investimento. Non ci concentriamo solo sul progresso tecnologico, ma anche su esperienza e soddisfazione degli utenti”, ha affermato Benjamin Cadoc Herbert, CEO di BCH Miner.



Aggiunto: “Attraverso l’ottimizzazione e gli aggiornamenti continui, il nostro obiettivo è creare la migliore piattaforma di mining per ogni cliente.”



Come avviare il cloud mining con BCH Miner



Interessato al cloud mining e pronto per iniziare a guadagnare entrate passive? Ecco come utilizzare BCH Miner:

Passaggio 1: scegli un fornitore di cloud mining affidabile



La scelta di un fornitore qualificato è la prima priorità per il cloud mining. Offrendo un design intuitivo e un forte impegno per l’accessibilità, BCHMiner è una delle piattaforme più affidabili e ampiamente utilizzate.



La startup vuole che tutti, indipendentemente dallo stato finanziario o dalle conoscenze tecniche, siano in grado di estrarre Bitcoin. BCHMiner ha sviluppato uno strumento di mining Bitcoin gratuito che consente agli utenti di guadagnare criptovaluta senza alcun esborso iniziale.



I nuovi utenti riceveranno un bonus di 10 $ dopo la registrazione, che potranno utilizzare per iniziare subito il mining. Chiunque può iniziare a collezionare Bitcoin sulla piattaforma, non è richiesta alcuna conoscenza tecnica.

Passaggio 2: registra un account



Visita il sito web di BCHMiner e registrati per iniziare il mining. Il processo di registrazione richiede un indirizzo email. Gli utenti possono iniziare a estrarre criptovalute immediatamente dopo la registrazione, senza configurare alcun hardware o software.



Passaggio 3: acquista un contratto minerario



BCHMiner offre una varietà di opzioni di contratti di mining per soddisfare diversi livelli di investimento. Ogni contratto ha costi, termini e ROI diversi, quindi i consumatori possono scegliere il pacchetto migliore in base ai propri obiettivi finanziari; i guadagni iniziano il giorno successivo . Per massimizzare il potenziale di reddito passivo, gli investitori possono prelevare denaro dal proprio portafoglio di criptovaluta o reinvestirlo in più contratti di mining quando il loro reddito raggiunge o supera i 100 dollari.

I vantaggi di BCHMiner



1): Fornire contratti di mining gratuiti

2): assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

3): Entrata automatica giornaliera

4): Non è necessario pagare costi aggiuntivi per l’elettricità

5): Vari contratti di criptovaluta

6): migliora la sicurezza con la protezione SSL e DDoS

7): bonus di iscrizione di $ 10

8): Guadagna fino al 5% di commissione attraverso il programma di affiliazione



Aumenta le entrate con i programmi di affiliazione



Inoltre, offrendo un programma di affiliazione, BCHMiner consente agli utenti di consigliare altri alla piattaforma, generando così entrate aggiuntive. Il programma consentirà agli utenti di trarre profitto anche se non acquistano un contratto di mining. Ogni referral che si registra e acquista può guadagnare fino al 5%. Sul conto dell’utente viene accreditata questa commissione, che può essere prelevata o reinvestita in contratti di mining.



Insomma



Per coloro che desiderano aggirare le difficoltà del mining tradizionale, il cloud mining è un metodo semplice e redditizio per creare reddito passivo. Chiunque voglia entrare nel mining di criptovalute troverà BCHMiner una scelta eccellente, con la sua struttura a tariffe aperte, una piattaforma facile da usare e un’ampia gamma di contratti di mining.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web BCHMiner: https://www.bchminer.com/

