Le concessionarie di auto Olbia.

Tornano gli incentivi auto anche per il 2021 su veicoli a benzina e diesel mentre si avrà un rafforzamento per quelle elettriche e ibride. Ecco come funzionano. Fondamentalmente il nuovo decreto si rifà al Decreto Rilancio del mese di agosto 2020. La cifra stanziata è di 370 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l’acquisto di vetture a benzina, diesel, full e mild hybrid con emissioni comprese tra 61 e 135 g/Km, e 120 milioni di euro per le vetture plug-in hybrid ed elettriche che si aggiungono ai 200 milioni dell’Ecobonus.

L’Ecobonus 2019-2021 prevede quindi incentivi per l’acquisto di vetture nuove che presentano un prezzo di listino al di sotto di 50.000 euro (IVA esclusa). E allora non resta che approfittarne scegliendo l’auto più adatta alle proprie tasche ed esigenze. Olbia offre una vasta gamma di auto, con diverse concessionarie su tutto il territorio con offerte di auto per tutti i tipi di esigenze, dalle utilitarie ai suv, alle macchine ultra accessoriate alle più lussuose.

Nella zona industriale della città si possono trovare le grandi autoconcessionarie plurimarche come la Pincar, in Via Guinea, rivenditore ufficiale Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, con veicoli in pronta consegna e un personale che ti guiderà nelle offerte più vantaggiose. La concessionaria Nissan e Renault dei F.lli Saba, in via Thailandia, con una vasta scelta di auto sportive, suv, crossover, fuoristrada e citycar, assistenza post vendita e servizi di officina e carrozzeria.

Per gli appassionati di BMW,MINI, Mercedes e Peugeot, Autoprestige Official Service offre un’ampia scelta sia in zona Colcò a Olbia che in via Porto Torres a Sassari con le loro esclusive concessionarie dove trovare veicoli nuovi e usati, assistenza tecnica, ricambi e accessori. Per gli amanti dei fuoristrada, la concessionaria Olbiafuoristrada in viale Aldo Moro, offre tante varietà di jeep, suv e fuoristrada di diverse marche oltre a un parco auto con diverse offerte vantaggiose su auto usate, dalle city car alle utilitarie.

A causa della pandemia in corso non sempre i servizi sono garantiti. E’ possibile dunque contattare le concessionarie e visitare i loro siti online per avere tutte le informazioni necessarie e poter così comprare l’auto dei propri sogni.

