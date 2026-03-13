Addio a Luigi Nativi, lutto cittadino a La Maddalena

Lutto cittadino a La Maddalena.

La comunità di La Maddalena si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Nativi in un clima di profonda commozione e partecipazione collettiva. Interpretando il sentimento di cordoglio dell’intera cittadinanza, l’amministrazione comunale ha ufficializzato la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 14 marzo.

L’iniziativa del sindaco nasce dalla volontà di farsi interprete della solidarietà dell’isola verso la famiglia e verso quanti hanno condiviso con Luigi legami di amicizia e affetto. Un atto formale che mira a onorare la memoria di un concittadino stimato, unendo la comunità in un momento di raccoglimento.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento comunale, sono previste le seguenti misure in segno di rispetto: Bandiere a mezz’asta: il vessillo comunale e le bandiere in tutti gli edifici pubblici del territorio saranno esposti a mezz’asta per l’intera durata della giornata. Sospensione delle attività: è stato rivolto un invito esplicito a tutti i cittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche e sociali, nonché alle associazioni, affinché esprimano la propria partecipazione sospendendo le attività lavorative e ricreative in concomitanza con le esequie.

Il momento centrale del lutto cittadino coinciderà con la celebrazione dei funerali. La popolazione è invitata a osservare il silenzio e il fermo delle attività nella fascia oraria compresa tra le ore 15:30 e le ore 16:30 di sabato 14 marzo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui