L’offerta di Lavoro di Arte Clean per le zone di Palau e Arzachena.

Arte Clean, impresa specializzata in attività pulizie professionali, ricerca 50 persone da assumere per la stagione estiva 2022, per svolgere pulizie e servizio ai piani nella zona Palau – Arzachena.

I candidati dovranno essere automuniti.

Inviare il curriculum a: artecleanss@gmail.com