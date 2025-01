Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 addetto all’accoglienza clienti, 1 cuoco capo partita, 2 cuochi di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 1 lavapiatti, 1 cameriere di sala, 3 aiuto camerieri di ristorante, 3 camerieri di ristorante, 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

Calangianus

A Calangianus cercano 1 disegnatore meccanico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 cuoco capo partita, 2 aiuto camerieri di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 3 camerieri di ristorante, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di ristorante, 1 receptionist, 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.

Budoni

A Budoni cercano 1 barman, 2 camerieri di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 1 cuoco di ristorante, 1 facchino, 1 tuttofare d’albergo, 1 bagnino, 1 aiuto cameriere ai piani, 1 portiere di notte, 1 addetto alla reception negli alberghi, 1 cameriere di bar, 1 addetto alla logistica di magazzino, 4 lavapiatti, 4 cuochi capi partita, 2 cuochi pizzaioli, 5 camerieri di ristorante, 2 barman, 2 baristi, 6 aiuto camerieri di ristorante, 4 aiuto cuochi di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 2 accompagnatori turistici, 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 camerieri di sala, 2 cuochi pizzaioli, 2 addetti al ricevimento negli alberghi, 2 tuttofare d’albergo, 5 aiuto cuochi di ristorante, 1 aiuto cameriere ai piani, 5 camerieri di ristorante, 5 cuochi capi partita, 4 lavapiatti, 3 baristi, 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 giardinieri (con contratto a tempo indeterminato), 6 camerieri di sala, 4 baristi, 3 cuochi pizzaioli, 7 cuochi di ristorante, 3 baristi, 9 lavapiatti, 9 aiuto cuochi di ristorante, 9 cuochi capi partita, 2 chef de cuisine, 4 camerieri di bar, 2 aiuto barman, 5 barman, 2 food and beverage manager, 2 facchini portabagagli, 15 aiuto camerieri di ristorante, 12 camerieri di ristorante, 2 maitre d’hotel, 2 impiegati amministrativi, 2 addetti all’ufficio prenotazioni in agenzia di viaggio, 2 addetti al ricevimento negli alberghi, 2 governanti ai piani, 2 aiuto camerieri ai piani, 2 portieri di notte, 2 tuttofare d’albergo, 2 giardinieri, 2 parrucchieri per signora, 1 estetista, 2 aiuto commessi, 2 commessi di negozio (con contratto a tempo determinato).

Sardegna

Per la costituzione degli albi su tutto il territorio regionale cercano docenti, tutor e direttori

di corso per i percorsi formativi.

Legge 68.

Olbia. 3 Operatori generici

Diverse aziende cercano, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 30 gennaio al 10 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operatore fast food

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Impiegato logistico

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 impiegato logistico iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 14 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operaio addetto al carico e scarico merci

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operaio addetto al carico e scarico merci iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 14 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

