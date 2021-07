Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca (www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro). Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.



Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 redattore. Si offre contratto a tempo indeterminato.



Oschiri

A Oschiri cercano 1 addetto all’assistenza personale. Si offre contratto a tempo determinato.



Palau

A Palau cercano 5 cuochi capi partita. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinita’ D’agultu E Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 6 camerieri di sala, 5 commis ai piani, 4 lavapiatti, 2 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 3 aiuto camerieri di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 4 commis ai piani, 2 assistenti bagnanti, 4 addetti alla vendita di biglietti, 2 camerieri di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 1 ragioniere contabile e 1 addetto all’assistenza peersonale. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 3 idraulici, 1 muratore e 1 manovale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Santa Teresa Di Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 2 camerieri di ristorante, 2 cuochi pizzaioli. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 10 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri Comunali.

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16. Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

La Maddalena

Il comune di La Maddalena assume per il cantiere 1 archivista, 2 geometri. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 14 luglio. Info nel CPI di Olbia.

