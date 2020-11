La situazione covid a Loiri.

“Sono risultati purtroppo positivi i ragazzi che frequentano la quinta elementare di Loiri e della seconda media di Porto San Paolo”. Ad annunciarlo il sindaco di Loiri Francesco Lai.

I risultati dei tamponi eseguiti sugli alunni sono arrivati nella giornata di oggi. Con loro anche gli esiti dei due alunni della classe prima e quinta elementare di Loiri che hanno avuto contatti con un positivo in famiglia.

“L’alunno della prima elementare è risultato negativo – ha detto il sindaco -. Le classi interessate dalla presenza di positivi verranno contattati dal’Ats per l’indagine epidemiologica, per valutare se e come dovranno essere sottoposti a tampone o solo a quarantena preventiva, in ogni caso, le lezioni in queste due classi rimarranno sospese per tutta questa settimana”.

Positive anche altre 7 persone di Loiri. Le persone appartengono a due nuclei familiari differenti. Nel comune di Loiri, sale a 20 il bilancio dei positivi. I casi si trovano anche a Porto San Paolo e anche in alcuni borghi limitrofi.

“Ci stiamo apprestando ad ulteriori restringimenti da parte del Governo che verranno comunicati in data odierna – ha detto il primo cittadino Lai – e sicuramente verranno inasprite le misure per contingentare la crescita dei contagi. La situazione in cui ci troviamo, pur senza fare inutile allarmismo, inizia ad essere definita preoccupante e pertanto occorre adottare ogni precauzione possibile per evitare l’ ulteriore diffondersi del virus nella nostra comunità. Manteniamo ferme le disposizioni sull’utilizzo delle mascherine ed evitiamo assembramenti di ogni genere. Non cerchiamo sotterfugi per trovare la via più comoda, esiste il problema e dobbiamo esserne tutti consapevoli”.

