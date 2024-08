Festa Manna di Gaddura a Luogosanto, il programma completo

Il programma della Festa Manna di Gaddura a Luogosanto

È iniziata con la novena la Festa Manna più importante della Gallura che celebra la Madonna di Luogosanto. Il primo giorno della novena nella Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, venerdì 30 agosto, rappresenta il via ufficiale alla “Festa Manna” che da 796 edizioni commemora “la Regina incoronata di Gaddura”. Nove giorni di novena scanditi dai momenti religiosi del rosario e della messa e dal tradizionale rito popolare de “lu caracólu di li bandéri”, il corteo automobilistico delle bandiere religiose.

La 796esima edizione

Tutto si svolge seguendo un antico rituale: i componenti del Comitato “Fidali 1980” presieduto da Iris Gori, caricano le bandiere religiose sulle macchine e dopo aver fatto tre giri attorno alla Basilica, si spostano nei rioni e nelle campagne del paese, scegliendo sempre un tragitto diverso. “Lu caracólu di li bandéri” iniziato il primo giorno della novena terminerà il 7 settembre, nono giorno di novena, con la “festa di li bandéri” che celebra l’accoglienza delle comunità galluresi, la benedizione dei vessilli religiosi e la processione con le Confraternite della Gallura.

Il sindaco di Luogosanto

“Si tratta di una ricorrenza importantissima per gli abitanti di Luogosanto e dell’intera Gallura – commenta Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto -. Il nostro santuario è venerato da secoli da tutti i galluresi: l’incoronazione rappresenta la massima esaltazione di fede con un sentimento che è molto vivo nella popolazione e che riunisce e accomuna l’intera comunità religiosa”. L’anniversario della Regina della Gallura arricchisce di significato i festeggiamenti della 796^ edizione della Festa Manna che – già durante la novena- richiama le comunità galluresi nella rievocazione dei pellegrinaggi che si sono sempre fatti e che ancora si fanno verso Luogosanto.

“Il nostro paese – dichiara ancora Piredda – è una destinazione importante di pellegrinaggio riconosciuta a titolo regionale: Luogosanto, già Città Mariana, è inserita nei Percorsi Francescani e nei Percorsi di Pellegrinaggio che inquadrano il centro gallurese come uno dei pilastri del turismo religioso della Sardegna”.

Il programma della Festa Manna

VENERDI’ 30 AGOSTO – PRIMO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi, corteo automobilistico delle bandiere religiose.

SABATO 31 AGOSTO – SECONDO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

DOMENICA 1 SETTEMBRE – TERZO GIORNO DI NOVENA

08.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

10.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

11.30 Giardino della Madonna dei Bambini: Benedizione dei bambini.

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE – QUARTO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE – QUINTO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE – SESTO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE – SETTIMO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

VENERDI’ 6 SETTEMBRE – OTTAVO GIORNO DI NOVENA

18.00 Basilica N. S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N. S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica (partenza e ritorno): Caracolu di li Banderi.

SABATO 7 SETTEMBRE – VESPRO – NONO GIORNO DI NOVENA

17.30 Via V. Emanuele II ( Statua di San Pio da Pietrelcina): La festa di li banderi, accoglienza delle comunità galluresi, benedizione dei vessilli religiosi, processione con le Confraternite della Gallura e Caracolu di li banderi a piedi attorno alla Basilica.

18.00 Basilica N.S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N.S. di Locusantu: Santa Messa dell’ultimo giorno di novena, animata dal coro Galletto di Gallura di Aggius.

19.15 Chiesa di San Quirico: Rito del Fuoco, processione in Via Pio XI, Via Gallura, Via G. Mazzini, Via G. Falcone, Piazza S. Quirico (accensione dei ceri votivi), Via G. Garibaldi, Via V. Emanuele II, Piazza della Basilica (offerta dei ceri votivi). Con la partecipazione delle confraternite.

22.00 Piazza Incoronazione: Dreams of Rock in concerto, Emanuela Aureli Show.

DOMENICA 8 SETTEMBRE – FESTA MANNA

08.30 Basilica N.S. di Locusantu: Santa Messa.

09.30 Piazza della Basilica: Consegna dei vessilli di Nostra Signora di Locusantu e di San Simplicio di Olbia ai Cavalieri di Luogosanto.

10.00 Via San Trano (Giardino della Colonna Mariana): La prucissioni di Nostra Signora di Locusantu, solenne processione con il simulacro della Vergine Maria accompagnata dalla Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus, le autorità religiose e civili e il comitato organizzatore.

11.30 Piazza Incoronazione: La Missa Manna, Santa Messa solenne presieduta da Dom Roberto Fornaciari, Vescovo di Tempio- Ampurias, animata del Coro Parrocchiale di Luogosanto.

18.00 Basilica N.S. di Locusantu: Santo Rosario.

18.30 Basilica N.S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica: Concerto Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus.

22.00 Piazza Incoronazione: 80 voglia dei 90, Fred De Palma, DJ Chris Loi.

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE – SAN GIUSEPPE

10.30 Piazza della Basilica: La prucissioni di Santu Gjaseppa processione in onore del santo con la partecipazione della Banda musicale “Michele Columbano” di Calangianus, le autorità religiose e civili e il comitato organizzatore.

11.30 Basilica N.S. di Locusantu: Santa Messa solenne animata del Coro Parrocchiale di Luogosanto.

19.00 Piazza Incoronazione: Lu Baddhittu, ballo tradizionale a cura del Gruppo folk ”Civitas Mariana Danza”.

21.00 Piazza Incoronazione: Li Canti a Ghitterra, gara di canto in lingua gallurese, alle voci Stefano Achenza e Adriano Piredda e alla chitarra Bruno Maludrottu.

22.00 Piazza Incoronazione: Imprentas con il Coro di Brunella Organetto.

DOMENICA 15 SETTEMBRE – FESTA DI L’OTTU

18.15 Piazza della Basilica: Ultimo Caracolu di li banderi e passaggio di consegna del vessillo mariano dal comitato organizzatore uscente dei Fidali 1980 a quello entrante dei Fidali 1981.

18.30 Basilica N.S. di Locusantu: Santa Messa.

19.15 Piazza della Basilica: Benedizione delle automobili.

22.00 Piazza Incoronazione: concerto “Contagio Biagio” di Biagio Antonacci.

A seguire: Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria della Festa Manna.

