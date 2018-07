E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 52 anni

Andrea Careddu

Addolorati ne danno il triste annuncio la mamma Sebastiana, il babbo Pietro, le sorelle Sandra, Anna Rosa con Piero, Lorenzina, i fratelli Antonello con Rosalba, Elio, Martino con Teresa, i nipoti, i pronipoti e i familiari tutti.

I funerali avranno luogo Venerdì 29 Giugno, alle ore 17:00, nella chiesa di San Giuseppe in Biasì,partendo dalla propria abitazione in via La Marmora.

Agenzia Funebre CORRIAS PADRU

